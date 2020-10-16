Акции ПИК могут стать отличной инвестицией для инвесторов, готовых сделать ставку на рост рынка жилой недвижимости - Газпромбанк

Акции ПИК выглядят отличной инвестицией для тех инвесторов, которые хотят выиграть от роста рынка жилой недвижимости, а также от снижения процентных ставок в экономике, отмечается в обзоре Газпромбанка.

Анализируя операционные результаты Группы ПИК за 3К20, аналитик инвестбанка Марат Ибрагимов делает вывод, что компания в полной мере смогла воспользоваться улучшением рыночной конъюнктуры, а именно – ростом потребительской уверенности и снижением ипотечных ставок. ПИК, безусловно, также является главным бенефициаром государственной программы субсидирования ипотечных ставок, подчеркивает эксперт.

"Компания подтвердила свои целевые показатели на 2020 г. – продажи на собственных проектах – 2,0 млн кв.м, по договору fee-development – 280-300 тыс. кв.м. Денежные поступления ожидаются в размере 260280 млрд руб. по розничным продажам и 40-50 млрд руб. – по договорам fee-development. По итогам 9М20 эти цели выглядят вполне достижимыми. Акции ПИК выглядят отличной инвестицией для тех инвесторов, которые хотят выиграть от роста рынка жилой недвижимости, а также от снижения процентных ставок в экономике", - заключает Ибрагимов.

Компания продемонстрировала, по мнению аналитиков Газпромбанка, отличные операционные результаты за 3К20 и 9М20:

- Продажи новой недвижимости в кв.м выросли на 29,5% г/г в 3К20 и на 9,9% за 9М20.

- Продажи новой недвижимости в деньгах увеличились на 51,9% г/г в 3К20 и на 25,1% за 9М20.

- Денежные поступления выросли на 22,3% до 228 млрд руб. за 9М20.

- Средняя цена реализации недвижимости повысилась на 17,3% г/г в 3К20 до 144,530 руб./кв. м.

- Доля ипотечных сделок достигла 77% от общего объема продаж по итогам 9М20.

- На долю субсидированной ипотеки приходится 95% от общего числа ипотечных сделок на текущий момент.

- За 9М20 компания увеличила ввод недвижимости в строй на 6,1%% г/г до 1 265 тыс. кв. м.