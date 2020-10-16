Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-80,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-80,0 руб./$1 и 90,5-92,5 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии управляющего директора "Универ Капитала" Артема Лютика.

"Национальная валюта немного ускорила падение по причине усиления негативных настроений рынков и дешевеющей нефти. Главные факторы давления - рост заболеваемости коронавирусом в мире и вводимые странами новые карантинные меры. Кроме того, инвесторы сомневаются в том, что до президентских выборов в США в стране будет принят новый пакет стимулирующих мер для экономики. Факторами поддержки рубля выступают увеличенные валютные интервенции Центрального Банка России и Минфина", - отмечает Лютик.

Нефтяные фьючерсы 15 октября потеряли 2,5% (42,43 доллара за баррель марки Brent) - на динамике сильно не отразилась отчетность Министерства энергетики США, согласно которой в стране запасы нефти снизились более существенно, чем прогнозировалось. Опасения снижения спроса на энергоносители из-за второй волны пандемии перевешивают оптимизм на сокращении запасов, подчеркивает эксперт. Лютик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-80,0 в паре с долларом и на уровне 90,5-92,5 в паре с европейской валютой.