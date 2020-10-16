Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и комментарии по финансовым рынкам:

- "АЛРОСА" опубликует операционные результаты за 3К20.

- В еврозоне будет представлена статистика инфляции.

- В США выходят данные по розничным продажам, промышленному производству, а также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

- Главы ряда международных банков и компаний выступят на мероприятиях МВФ и Всемирного банка.