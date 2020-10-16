Динамика движения потоков в акциях и бондах EM со стороны фондов вновь оказалась разнонаправленной - BCS GM

Динамика движения потоков в акциях и бондах развивающихся рынков (EM) с 8 по 14 октября 2020 года со стороны фондов вновь оказалась разнонаправленной, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $60 млн против чистого оттока в размере $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.