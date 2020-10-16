Российский рынок акций может вырасти по итогам дня - Sberbank CIB

Российский рынок акций может вырасти по итогам торгов в пятницу, так как санкционные риски переоценены, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Но при этом эксперты отмечают, что ухудшение новостного фона может спровоцировать продажи.

Котировки Brent в пятницу могут вырасти до $43,4/барр., но вряд ли консолидируются в диапазоне $43,8–44,2/барр., считают специалисты Sberbank CIB. Рынок будет следить за макростатистикой. Данные из США, вероятно, будут позитивными, что поддержит спрос на риск и, соответственно, цены на нефть.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в пятницу курс российской валюты должен стабилизироваться около 78 руб./$1.

Также эксперты предполагают стабилизацию на рынке рублёвых облигаций. В четверг доходность ОФЗ выросла на 4–6 б.п., а объём торгов на этом рынке составил всего 8 млрд руб. В пятницу давление на рынок рублёвых гособлигаций должно ослабеть, и котировки ОФЗ стабилизируются.