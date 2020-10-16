Старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4% - "Алго Капитал"

Старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2810-2830 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2810-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт инвесткомпании отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация очень большого количества макроэкономических показателей. Скорее всего, считает Манжос, они будут носить смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения.