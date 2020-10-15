Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро на фоне внешнего негатива

Москва. 15 октября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков, вызванных опасениями введения новых карантинных мер в ряде стран мира.

Курс доллара США составил 78,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 77,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,74 руб./EUR1, подорожав на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,93 копейки - до 84,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с мировых рынков и дешевеющей нефти. Игроки выходят из рисковых активов на опасениях нарастания темпов эпидемии COVID-19 и введения новых карантинных мер в ряде стран. Негативное влияние на рынки также оказывают сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране и ухудшение данных макроэкономической статистики.

Инвесторы обеспокоены перспективами восстановления национальных экономик в связи со введением новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, на фоне скачка заболеваемости коронавирусом. Правительство Великобритании в четверг также объявило о новых карантинных мерах в Лондоне - город с полуночи пятницы будет относиться к зонам, в которых действует режим повышенной готовности.

Министр финансов США Стивен Мнучин после очередного раунда переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил в среду, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов, которые состоятся 3 ноября, будет очень сложно. Несмотря на то, что обе стороны постоянно выражают готовность искать компромиссное решение, надежды инвесторов на заключение договоренности до выборов угасают.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Снижение интереса к риску и выросший в этой связи спрос на доллар обусловлены также статданными, указавшими на неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 53 тыс., до 898 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 845 тыс., а не 840 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 825 тыс., сообщает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в четверг российская валюта продолжила негативную динамику, поводом стало ухудшение внешней конъюнктуры на опасениях влияния на мировую экономику второй волны коронавируса. "Давление на рубль оказало снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 2,5%, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих в ходе сегодняшних торгов в пределах 1%. На таком фоне к вечеру доллар поднялся к отметке 78,3 рубля. В сложившихся обстоятельствах можно констатировать, что пара "доллар-рубль" вновь закрепилась в диапазоне 77,5-80 рублей. В ближайшие сессии мы ожидаем, что американская валюта перейдет в консолидацию в данном коридоре. При этом давление на национальную валюту продолжит оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель, а также ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что выльется в ослабление валют развивающихся стран. Отметим, что в текущий момент мы не видим фундаментальных причин для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей", - отмечает Зварич.

"В четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалось повсеместное укрепление доллара. Беспокойство у инвесторов на глобальных рынках по-прежнему вызывают две ключевые темы - неясность перспектив в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США и ускорение темпов распространения пандемии с соответствующим ужесточением ограничительных мер (в том числе в ряде европейских стран). Рубль в четверг снижался вместе с другими валютами EM, схожие с ним потери демонстрировал южноафриканский рэнд, чуть меньше дешевели бразильский реал, турецкая лира и индийская рупия. Очевидно, что более существенному падению рубля также способствовали реализовавшиеся санкционные риски, хотя в целом угрозы для финансовой системы РФ так и не появилось, поэтому в ближайшие дни фактор геополитики может несколько ослабнуть. В паре с евро рубль также снижался, однако менее заметными темпами. В данном случае сказывалось ослабление евро на международном рынке, вызванное во многом ужесточением ограничительных мер в ряде европейских стран", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Между тем, рубль слабо отреагировал на санкции, которые Евросоюз и Великобритания ввели против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, так как они уже учтены в его котировках.

Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу с 15 октября. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки и замораживание банковских активов.

Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как сочли его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию.

Ограничительные меры относительно Пригожина также включают запрет на поездки и замораживание активов.

Цены на нефть лишь слегка сократили падение на торгах вечером в четверг после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2,05% - до $42,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 2,12% - до $40,17 за баррель. До публикации данных о запасах WTI торговалась ниже $40 за баррель - на уровне $39,75 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

"Рубль дешевеет, однако мы не видим повода для его дальнейшего ослабления. Свою роль в сдерживании негатива играет поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также стабилизировавшаяся на приемлемых уровнях цена нефти. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, при этом во второй половине месяца валюте начнет оказывать поддержку налоговый период и связанный с ним повышенный спрос на рублевую ликвидность", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 13 октября продал валюту расчетами "завтра" на 8,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

14 октября ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на сумму 17,3 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 октября на 67,02 копейки, до 77,9461 руб./$1, и увеличил курс евро на 74,87 копейки, до 91,4542 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 72,47 копейки по отношению к среде и составил 78,0424 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 69,63 копейки и составил 78,0935 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 533,924 млн, из которых $829,64 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 704,284 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 60,9 копейки, до 91,4002 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 61,43 копейки и составил 91,4533 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR555,183 млн, из которых EUR282,038 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,47% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 4,69% годовых.