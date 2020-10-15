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15 октября 2020 года 19:29

Рынок акций РФ в четверг ускорил падение вслед за миром из-за задержки стимулов в США, индекс РТС упал в май

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение вслед за мировыми площадками из-за сомнений относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране; индекс РТС обновил минимум с мая, индекс МосБиржи - с 20 июля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2817,29 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1132,29 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 78,39 рубля (+0,75 рубля), золото стоит $1909,3 за унцию (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Предложение "Яндекса" за TCS Group (MOEX: TCSG) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в $5,48 млрд не удовлетворило основного акционера банковской группы Олега Тинькова, что может поставить под сомнение перспективы реализации сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. ГДР TCS Group подешевели в четверг на 1,6%.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, внешние площадки просели на фоне неоднозначной финансовой отчетности американских банков и приостановки дискуссии по поводу нового пакета стимулов в США.

Инвесторы вновь уходят от риска и фиксируют прибыль после недавнего ралли. Цены на нефть идут вниз, несмотря на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, так как резкое возобновление роста заболеваемости COVID-19 омрачает перспективы спроса. Большие опасения вызывает и то, что возобновление роста числа случаев заражения COVID-19 может привести к повторным карантинным мерам, что уже наблюдается в некоторых европейских странах, констатирует аналитик.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что ухудшение настроений на мировых биржевых площадках вызвано высокими темпами распространения коронавируса в мире - инвесторы опасаются, что этот фактор даже без повторения весенних ограничений будет существенно сдерживать восстановление экономики. На этом фоне приостановка переговоров по фискальным стимулам в США создает дополнительное давление на все рынки, усиливая опасения относительно экономических показателей в Штатах.

Не добавляет оптимизма и увеличение шансов на проигрыш Трампа на ноябрьских выборах, так как большинство в Конгрессе США, скорее всего, получат его оппоненты из демократической партии, что затруднит продвижение новых стимулирующих законопроектов. Нефть также понесла серьезные потери, хотя статистика о сокращении запасов в США сгладила негатив. Ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе вызванное второй волной пандемии, создает угрозу для восстановления глобального спроса на нефть, считает Бабин.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, индекс МосБиржи после периода консолидации проколол вниз 200-дневную среднюю, хотя формально остается в зоне поддержки. Девелопер "Самолет" анонсировал план IPO на "Московской бирже" с продажей 5% акций в четвертом квартале. Минфин отчитался о потраченных на покупку акций "Аэрофлота" 40,9 млрд рублей. X5 Retail (MOEX: FIVE) Group представила шикарные данные о росте выручки в третьем квартале на 15,4% г/г, сопоставимые продажи выросли 6,9% г/г. ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) за 9 месяцев реализовало недвижимости на 25,1% больше, чем годом ранее. Сбербанк заявил, что купит у BNP Paribas 20,8% "Сетелем банка" и станет его единственным владельцем. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 49 рублей, что почти в 4 раза ниже, чем годом ранее.

Хуже рынка выглядели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,8%) - компания получила уведомление о конвертации облигаций, что приведет к выпуску 19,3 млн новых обыкновенных акций. Также динамику хуже рынка показали акции АФК "Система", которые раллировали в предыдущие дни.

В центре глобальных рынков вновь ситуация с COVID-19 в Европе - европейские индексы упали на 3%. Великобритания заявила о новых локдаунах, Франция вводит комендантский час в крупных городах. Кроме того, министр финансов США Мнучин заявил, что вероятность принятия второго пакета помощи до выборов в Штатах является низкой. Впрочем, рыночная реакция на эти события в ЕС и США является сейчас чрезмерной. В геополитическом плане вновь возникли осложнения. ЕС ожидаемо ввел довольно "беззубые" и формальные санкции против нескольких российских чиновников из-за "дела Навального", Россия пообещала симметричный ответ. Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку, а президент Азербайджана Алиев вновь начал грозить занять весь Карабах. Советники Дональда Трампа предложили включить идущую на IPO китайскую Ant Group в "черный список", что может стать сильным локальным негативом для глобальных финансов.

На этой неделе можно ждать пик сезона предоставления операционных данных российскими компаниями за III квартал, а 21 октября НЛМК первым отчитается за III квартал по МСФО. Сезон финансовых отчетов в США выйдет на пик к концу месяца одновременно с публикацией первой оценки ВВП Соединенных штатов за III квартал, отмечает Бушуев.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также полагает, что опасения инвесторов на рынках акций обусловлены усилением рисков в отношении промедления принятия нового стимулирующего пакета мер поддержки экономики США. Отсутствие новостей в этом вопросе усиливает нервозность инвесторов. Кроме того, нет определенности по срокам завершения испытания вакцин, которые проводят международные компании. Последняя статистика по коронавирусу показала рост заболеваемости в Европе.

Не сильно поддержали рынки оптимистичные заявления заместителя председателя ФРС Клариды, который заявил, что острая фаза кризиса уже миновала, а для полного восстановления экономики ФРС использует все имеющиеся в наличии инструменты. Вклад в общую неопределенность вносит отсутствие прогресса в согласовании торгового соглашения между ЕС и Великобританией, который может стать еще менее вероятным после намеченного на ближайшие дни саммита ЕС.

В среду в США индексы снизились на 0,6-0,8% после того, как министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей Пелоси во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), падает Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 1,7-2,4%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 898 тыс., тогда как ожидалось 825 тыс.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до 10,5 пункта при прогнозах снижения до 14 пунктов с сентябрьских 17 пунктов. Индекс деловой активности Филадельфии в октябре вырос до 32,3 пункта при прогнозах снижения до 14,75 пункта с сентябрьских 15 пунктов.

Нефть в четверг также подешевела, но вечером поддержку оказала статистика; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $42,53 за баррель (-1,8% и +2,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $40,28 за баррель (-1,9% и +2,1% в среду).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,82 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1-2,3 млн баррелей, также сильнее ожиданий упали резервы бензина и дистиллятов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-8,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,4%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-6,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-5,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,9%).

Подорожали "префы" "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+5,8%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+1,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+1,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,315 млрд рублей (из них 14,726 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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