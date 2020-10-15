Цены евробондов РФ в четверг слегка снизились на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 15 октября. отировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) были стабильны в цене за счет спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь спред для евробондов "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 14 октября и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 2% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,02% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 187 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 139,81% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,37% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 24 базисных пункта - до 134,63% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 114,95% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,84% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 1,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене всего на 7 базисных пунктов, подорожав до 134,84% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,28% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 2 базисных пункта, до 113,08% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 2,14% годовых).

"На рынке российских еврооблигаций наблюдается плавное снижение котировок на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Ценовому снижению подвержены практически все российские бумаги - акции, рублевые и валютные облигации, как суверенные, так и корпоративные. Формированию негативных настроений в отношении рисковых активов способствуют два основных фактора. С одной стороны, на рынки давят сообщения о том, что демократы и республиканцы не могут договориться о параметрах новой программы бюджетного стимулирования, которая, скорее всего, будет принята уже после президентских выборов в США. А с другой стороны, негативным фактором выступает усиливающаяся вторая волна коронавирусной эпидемии, заставляющая многие страны мира вновь вводить различного рода ограничения, в первую очередь это относится к Европе, которая становит новые рекорды по числу инфицированных. И если в итоге все это вновь приведет к повсеместным локдаунам, то мировая экономика продемонстрирует новый виток падения, оправиться от которого будет сложнее, чем после весенней просадки. И это в целом довольно сильно давит на инвесторов, которые активизировали распродажу рисковых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.