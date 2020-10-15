Рубль в ближайшее время останется под давлением - Промсвязьбанк

Рубль в ближайшее время останется под давлением, но нет фундаментальных поводов для закрепления доллара выше 80 рублей, даже учитывая снижение цен на нефть, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Рубль в четверг на валютной секции Московской биржи ослаб по отношению к основным мировым валютам, - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. - Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в район 78,3 рубля, евро прибавил 0,4%, поднявшись до 91,6 рубля. Отметим, что на национальную валюту в ходе сегодняшних торгов негативно повлияли как ситуация на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль полноценно закрепилась в диапазоне 77,5- 80 рублей".

Зварич полагает, что в ближайшее время рубль, скорее всего, продолжит находиться под давлением. "Этому будет способствовать дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран, вызванное ухудшением аппетита к рисковым активам. При этом, даже учитывая снижение цен на нефть, мы не видим фундаментальных поводов для закрепления доллара выше 80 рублей", - прогнозирует эксперт банка.