Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок несмотря на рост заражений COVID-19, отмечается в комментарии эксперта банка Патрика Ланга.

"Несмотря на значительный рост числа новых заражений повторное введение мер изоляции по-прежнему маловероятно. Узконаправленных мер в сочетании с нормами поведения должно быть достаточно для сдерживания вируса. Мы ожидаем продолжения восстановления мировой экономики и сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок", - указывает Ланг.

Эксперт подчеркивает, что в Европе за последние недели снова резко выросло число случаев заражения коронавирусом, что усиливает опасения повторного введения мер изоляции. Возникает вопрос, какова будет динамика фондовых рынков в ближайшие месяцы. "Мы по-прежнему ожидаем роста акций до конца года, так как считаем маловероятными дальнейшие широкомасштабные меры изоляции, - пишет Ланг. - Основными причинами являются значительно более низкие уровни смертности в сочетании с лучшим пониманием путей передачи инфекции. Более низкий уровень смертности означает, что группы риска, особенно пожилые люди, могут быть защищены более эффективно".

Что касается распространения вируса, то страны Восточной Азии, по мнению аналитика банка, показали возможное решение: обязательное ношение масок и социальное дистанцирование вместе с тестированием и отслеживанием оказались намного эффективнее, чем широкая изоляция экономики.

"Основываясь на этих выводах, узконаправленные и усовершенствованные меры властей должны снова снизить уровень заражения ниже 1 (т.е. сдержать распространение вируса), при этом позволив возобновить большую часть экономической деятельности. Следовательно, мы продолжаем утверждать, что дальнейших мер изоляции можно избежать. Выборочные блокировки замедлят восстановление в ближайшие недели, но это явление должно оказаться временным. Судя по темпам распространения инфекции в Восточной Азии и южных штатах США, мы ожидаем, что рост новых случаев заражения в Европе начнет замедляться в ноябре, что должно привести к возобновлению экономического роста", - резюмирует эксперт Julius Baer.