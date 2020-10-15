Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне внешнего негатива и падающей нефти

Москва. 15 октября. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и падения нефти, вызванных опасениями нарастания темпов эпидемии COVID-19 и введения новых карантинных мер.

Курс доллара США составил 78,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,42 руб./EUR1, подорожав на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,45 копейки - до 84,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 октября на 67,02 копейки, до 77,9461 руб./$1, и увеличил курс евро на 74,87 копейки, до 91,4542 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативных сигналов с мировых рынков и падающей нефти. Игроки выходят из рисковых активов на опасениях нарастания темпов эпидемии COVID-19 и введения новых карантинных мер в ряде стран. Негативное влияние на рынки также оказывают сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране.

Инвесторы обеспокоены перспективами спроса в связи со введением новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, на фоне скачка заболеваемости коронавирусом. Правительство Великобритании в четверг также объявило о новых карантинных мерах в Лондоне. Как сообщают СМИ, британская столица с полуночи пятницы будет относиться к зонам, в которых действует режим повышенной готовности.

Министр финансов США Стивен Мнучин после очередного раунда переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов, которые состоятся 3 ноября, будет очень сложно. При этом обе стороны выражают готовность искать компромиссное решение, однако надежды инвесторов на заключение договоренности до выборов угасают.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

"Опасения инвесторов обусловлены усилением рисков в отношении промедления принятия нового стимулирующего пакета мер поддержки экономики США. Отсутствие новостей в этом вопросе усиливает нервозность на рынке. Кроме того, нет определенности по срокам завершения испытания вакцин, которые проводят международные компании. Последняя статистика по коронавирусу показала рост заболеваемости в Европе", - подчеркивает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков.

Между тем, рубль слабо отреагировал на санкции, которые Евросоюз и Великобритания ввели против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, так как они уже учтены в его котировках.

Под санкции ЕС подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации - 15 октября, отмечается в документе. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как сочли его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию.

Ограничительные меры относительно Пригожина включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к значительному снижению в ходе торгов в четверг. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса в связи с введением новых ограничительных мер в ряде стран на фоне скачка заболеваемости коронавирусом.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг упала на 3,21% - до $42,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 3,48% - до $39,61 за баррель.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.

"Рубль дешевеет, однако мы не видим повода для его дальнейшего ослабления. Свою роль в сдерживании негатива играет поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также стабилизировавшаяся на приемлемых уровнях цена нефти. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, при этом во второй половине месяца валюте начнет оказывать поддержку налоговый период и связанный с ним повышенный спрос на рублевую ликвидность", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 13 октября продал валюту расчетами "завтра" на 8,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

14 октября ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на сумму 17,3 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,47% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 4,69% годовых.