Акции МТС в целом смотрятся слабо и в ближайшие дни рискуют обновить локальные минимумы - "Велес Капитал"

Акции "МТС" показывали динамику чуть "лучше рынка", но в целом смотрятся слабо и в ближайшие дни скорее рискуют обновить локальные минимумы, нежели подняться значительно выше, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Бумаги расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (район 337 руб.), к которой могут пойти при улучшении настроений (сигналом в пользу такого сценария станет пробой 333,50 руб.). В обратном случае высока опасность движения к октябрьскому минимуму 327,50 руб., а далее к 324,50 руб. и ниже", - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.