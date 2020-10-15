Металлургические компании третьего эшелона оставляют все меньше возможностей для инвестиций - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что металлургические компании третьего эшелона оставляют все меньше возможностей для инвестиций, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы пересмотрели профили 17 металлургических компаний третьего эшелона и их ключевые параметры: оценку, долговую нагрузку, ликвидность и их инвестиционную составляющую. Констатируем: этот сегмент оставляет все меньше возможностей для инвестиций, поскольку доля акций таких компаний, находящихся в свободном обращении снижается, а некоторым игрокам и вовсе может грозить ликвидация", - отмечают эксперты "Атона".