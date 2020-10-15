Альфа-банк ждет сильных распродаж на рынке акций в четверг

Инвесторы уходят от риска и начинают фиксировать прибыль после недавнего ралли, констатирует аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Мы ожидаем, что российский рынок акций будет снижаться, следуя глобальным трендам, на фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля. Цены на нефть идут вниз несмотря на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, так как резкое возобновление роста Covid-19 омрачает перспективы спроса. Большие опасения вызывает и то, что возобновление роста Covid-19 может привести к повторным карантинным мерам", - пишет специалист в комментарии банка.