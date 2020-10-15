Устойчивое ралли в ОФЗ возможно только при стабилизации уровня премий и внешнего фона - Росбанк

Аналитики Росбанка полагают, что для устойчивого ралли в сегменте ОФЗ необходима стабилизация как уровня премий, на которые соглашается Минфин, так и внешнего фона, говорится в комментарии банка.

"Минфин в среду улучшил рекордный результат прошлой недели, разместив новых ОФЗ на 372 млрд руб. в рамках одного аукционного дня. Участники рынка, однако, предпочли сфокусироваться на том, что для этого ведомству пришлось пойти на существенные уступки по цене. Так, для серии 29017 дисконт относительно рассчитанной нами цены, по которой размещение прошло бы в "нормальных" условиях, составил более 1 пп, для серии 26233 - 80 бп относительно уровней, на которых бумага торговалась утром во вторник.

Как следствие, по итогам дня доходности ОФЗ подросли, в частности, на 2-6 бп на дальнем участке кривой", - комментируют эксперты банка.

По мнению аналитиков, тот факт, что Минфин продолжает движение гигантскими шагами в сторону выполнения квартального плана по займам, - позитивная новость. Однако это не значит, что рынок будет расти каждую отдельно взятую сессию." Для устойчивого ралли в сегменте ОФЗ необходима стабилизация как уровня премий, на которые соглашается Минфин, так и внешнего фона", - считают в Росбанке.