Рынок акций РФ утром просел к 2840п по индексу МосБиржи вслед за миром, лидирует в откате "Магнит"

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ утром в четверг растерял почти весь подъем предыдущего дня на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за сомнений относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране, а также на фоне антироссийских санкционных рисков от ЕС; индекс МосБиржи просел в район 2840 пунктов, при этом лидерами отката выступают акции "Магнита".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2840,61 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1149,03 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 77,89 рубля (+0,25 рубля), золото - $1906,5 за унцию (-0,04%).

Подешевели акции "Магнита" (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,8% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Предложение "Яндекса" за TCS Group (MOEX: TCSG) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в $5,48 млрд не удовлетворило основного акционера банковской группы Олега Тинькова, что может поставить под сомнение перспективы реализации сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, ко второй половине недели настроения на рынках ухудшились, что привело к активизации продаж. Если во вторник негативно на аппетит к рисковым активам повлияли новости по разработке и тестированию лечения и вакцин различными производителями, то в среду фокус внимания инвесторов сместился в сторону переговоров по новому пакету помощи американской экономике. Министр финансов США Стивен Мнучин после очередного раунда переговоров с лидером демократов и спикером палаты представителе конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что договориться по новому пакету стимулирования американской экономики до выборов будет очень сложно. При этом обе стороны заявляют о готовности работать по плану поддержки и искать компромиссное решение, однако надежды инвесторов на заключение договоренности до выборов тают.

Также негатива на рынки добавили квартальные отчеты в США. Отчет Goldman Sachs оказался лучше ожиданий, однако данные Wells Fargo и Bank of America были негативно восприняты инвесторами.

В ходе торгов в четверг инвесторы обратят внимание на блок данных из США - статистику по заявкам на пособие по безработице и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Под давлением внешнего фона индекс МосБиржи ушел ниже отметки 2850 пунктов, после чего вероятна консолидация, а к концу торгов снижение может продолжиться в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, считает Зварич.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне рост индекса МосБиржи был вызван техническим фактором - отскоком от близости к сильной поддержке 2800 пунктов. Однако слабо выглядит американский рынок, который потерял драйвер роста в виде ожиданий помощи экономике. Демократы и республиканцы так и не договорились об объеме стимулов и теперь будут лишь точечно стимулировать наиболее пострадавшие сегменты.

Если Америка не развернется вверх, то и роста в России ждать не стоит. Надежды на продолжение подъема нефти также очень слабые. "Черное золото" отыграло информацию Международного энергетического агентства (МЭА) об уверенном сокращении мировых запасов и хорошей дисциплине стран ОПЕК+. Но котировки Brent близки к сильному сопротивлению $43,5 за баррель, пробить которое без новых мощных драйверов не получится, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, регистрация второй российской вакцины против коронавируса - "ЭпиВакКороны", и планируемое зимой широкое применение первой вакцины Спутник-V частично снимают риск повторной остановки экономики. В начале следующего года вакцины будут готовы к практическому применению и в развитых странах.

В США индексы акций накануне просели, но не стоит забывать, что, как правило, год президентских выборов позитивен для американского рынка, который исторически показывает положительную динамику в следующие за выборами несколько месяцев. С возможной победой Байдена на выборах в США не все просто. Байден частично отменит инициативу Трампа по снижению корпоративного налога, осуществленную в 2017 году, что снизит объемы обратного выкупа акций. Но в случае сохранения контроля республиканской партией в Сенате Байдену будет сложно провести 100%-ную ревизию экономической политики Трампа. Он наверняка попытается нормализовать отношения с Китаем, что снизит риск обострения торговой войны и для фондового рынка это хорошо.

Саудовская Аравия и Россия провели телефонные переговоры, подтвердив обязательство ОПЕК+ соблюдать соглашение о сокращении добычи. На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность переноса планов ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в январе 2021 года на конец первого квартала. Если соглашения не будут продлеваться, то цены на нефть рухнут из-за низкого спроса. В ежегодном отчете МЭА "Перспективы развития мировой энергетики" говорится, что мировой спрос на энергию не вернется к докризисному уровню до 2023 года. В начале октября на графике нефти Brent наблюдалась попытка "медведей" пробить вниз многомесячный минимум $39,31 за баррель. Попытка оказалась неудачной, и это вселяет определенный оптимизм, потому что хребет российского рынка акций состоит из бумаг нефтегазового сектора, отмечает Верников.

В среду в США индексы снизились на 0,6-0,8% после того, как министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране.

Мнучин в среду провел очередной телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл, который отметил, что одной из основных проблем является "недостаточное понимание в Белом доме необходимости национального стратегического плана тестирования" на коронавирус.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX теряют 1,7-2,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Нефть утром в четверг также проседает после роста, вызванного статистикой о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,04 за баррель (-0,7% и +2,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $40,75 за баррель (-0,7% и +2,1% в среду).

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США (18:00 МСК) покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии, пишет S&P Global Platts. Власти Франции в среду объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, который вступит в силу в субботу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР TCS Group (-2,5%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,6%).

Подорожали "префы" "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+14,1%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,935 млрд рублей (из них 1,697 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).