Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне общемирового негатива и санкций

Москва. 15 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения надежд на принятие программы стимулов в США и в ожидании публикации нового санкционного списка.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,83-77,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,92 руб./$1 (+28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,45 руб./EUR1 (+25,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,05 копейки к уровню закрытия среды, до 84,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,91 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 74,6 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с мировых рынков и в ожидании новостей относительно санкций.

В "Официальном журнале" Евросоюза в четверг будет опубликовано постановление Совета ЕС о введении санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который в ЕС расценивают как попытку убийства.

Накануне Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал соответствующий санкционный список, но не сообщил число и специфику объектов санкций. Эти данные станут известны после официальной публикации.

После публикации в "Официальном журнале" ЕС санкции вступят в силу. Речь идет о запрете на въезд в Европейский союз и замораживании банковских активов.

В среду журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственный источник сообщил в твиттере, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в свою очередь также в среду заявил, что санкции в связи с отравлением Навального могут коснуться, в том числе, разработчиков "Новичка".

Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на трех неназванных официальных лиц ЕС сообщила, что Евросоюз введет связанные с "делом Навального" санкции против шести россиян, в том числе против первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко.

По информации газеты, также под санкции, как ожидается, подпадут директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также, по данным газеты, санкции грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Трейдеры продолжают следить за обсуждением новых экономических стимулов в США. В среду министр финансов страны Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов. "В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются в четверг утром после уверенного роста по итогам предыдущего дня на данных о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,18% - до $43,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,24% - до $41,24 за баррель.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.