Утренние прогнозы: рынок акций в четверг предпочтет консолидацию у текущих уровней

По мнению аналитиков, в четверг российский рынок акций будет колебаться около уровней закрытия предыдущего дня ввиду противоречивого внешнего фона.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в среду смогли выйти в плюс благодаря ряду корпоративных историй. Индикатор Мосбиржи, однако, оставался ниже сопротивления 2860 пунктов, а в четверг на фоне ухудшения зарубежных настроений может стремиться к 2800 пунктам. Для долларового индикатора ближайшее важное сопротивление расположено на 1175 пунктах, а поддержка - у 1130 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2800-2890 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем в четверг утром преобладание продаж на российском рынке акций, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже отметки 2850 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию под этим уровнем, а к концу сессии может продолжить негативную динамику на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей. Также давление на наши акции может оказать динамика западных площадок в случае выхода слабой статистики по американской экономике".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2845-2865 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Если сегодня Америка не развернется вверх, то продолжить рост нам будет очень трудно. Надежды на продолжения подъема нефти очень слабые. Вчера "черное золото" отыграло информация Международного энергетического агентства об уверенном сокращении мировых запасов и хорошей дисциплине стран ОПЕК+. Но котировки близки к сильному сопротивлению в $43,5 за баррель, пробить которое без новых мощных драйверов не получится. Так что мы ждем нейтрального открытия рынка, а дальнейшая его динамика будет зависеть от внешнего фона".

Sberbank CIB: "Американский фондовый рынок в среду отступил на фоне неуверенности инвесторов по поводу новых стимулов для экономики США, в четверг утром фьючерсы на соответствующие индексы также снижаются. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,9%. В четверг российский рынок акций будет колебаться около уровней закрытия предыдущего дня ввиду противоречивого внешнего фона".