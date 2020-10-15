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15 октября 2020 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране. "В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute. Мнучин в среду провел очередной телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл, который отметил, что одной из основных проблем является "недостаточное понимание в Белом доме необходимости национального стратегического плана тестирования" на коронавирус.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC. На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование в США нового пакета стимулирующих мер до президентских выборов в следующем месяце. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился почти на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренних торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $43,22 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,1%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,93 за баррель, что на 0,27% ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на 2,1%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,349 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,361 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 708,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,32%), "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,2%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,44%), "ЕвроХим-001P-08" (-0,33%) и "ГК Сегежа-001P-01R" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) в полном объеме разместило 5-летние облигации серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,3% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 7 октября. Параметры выпуска эмитент не раскрывал. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

OOO "СФО МОС МСП 6" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей на уровне 5,83% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 12 октября до 15:00 МСК 14 октября. Ожидаемая дюрация выпуска составляет около 1,7-1,8 года. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 мая 2033 года. Техразмещение запланировано на 15 октября.

РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом 8 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 14 октября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 октября. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок год назад - в сентябре 2019 года. Тогда он разместил трехлетние бонды серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей по ставке 7,65% годовых.

АО "ЭР-Телеком" планирует 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки на двухлетние бонды серии ПБО-04 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,90-8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,14-8,40% годовых. Техразмещение запланировано на 23 октября. В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2017 года. Он разместил облигации на 3 млрд рублей по ставке 10,65% годовых.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,95% годовых. Заем сроком обращения 3 года был размещен по закрытой подписке в сентябре 2019 года. Номинал облигации - 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступил Россельхозбанк (РСХБ). Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,7 процентного пункта. Купоны квартальные. В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату досрочного погашения владельцу также выплачивается дополнительный доход в размере 2% от номинальной стоимости облигации.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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