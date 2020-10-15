Нефть дорожает на данных API

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране.

"В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute.

Мнучин в среду провел очередной телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл, который отметил, что одной из основных проблем является "недостаточное понимание в Белом доме необходимости национального стратегического плана тестирования" на коронавирус.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней. Значение Dow Jones опустилось на 0,55%, S&P 500 потерял 0,63%, Nasdaq - 0,1%.

Во вторник американская фармкомпания Eli Lilly сообщила о приостановке испытаний своего экспериментального препарата от коронавируса после того, как независимый комитет по мониторингу выразил обеспокоенность относительно безопасности испытаний, пишет The Wall Street Journal. Ранее Johnson & Johnson (SPB: JNJ) объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей одного из участников.

Опубликованные в среду статистические данные показали рост цен производителей в США (индекс PPI) в сентябре в помесячном выражении на 0,4% после 0,3% месяцем ранее. Относительно сентября 2019 года цены производителей также выросли на 0,4% после снижения на 0,2% в августе.

Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2% и в помесячном, и в годовом выражении, согласно Trading Economics.

Трейдеры в среду оценивали и очередную порцию корпоративной отчетности.

Акции Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подешевели на 6%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США отчитался о более существенном, чем ожидалось, сокращении чистой прибыли в третьем квартале 2020 года.

Цена бумаг Bank of America Corp. (SPB: BAC) опустилась на 5,3%. Банк в минувшем квартале сократил чистую прибыль и выручку, при этом второй показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) подешевели на 2,9%, хотя крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале 2020 года и улучшила прогноз финансовых показателей на текущий год.

Котировки Goldman Sachs Group (SPB: GS) повысились на 0,2%. Банк увеличил чистую прибыль в III квартале 2020 года на 93% благодаря росту выручки от всех основных направлений бизнеса.

Рыночная стоимость Pilgrim's Pride Corp. подскочила на 5,7% после того, как второй крупнейший производитель курятины в США заключил сделку о признании вины с антимонопольным подразделением министерства юстиции США, которое ведет расследование о завышении цен представителями отрасли.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 165,81 пункта (0,58%) и составил 28514 пунктов.

Standard & Poor's 500 опустился на 23,26 пункта (0,66%) - до 3488,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 95,17 пункта (0,8%) и составил 11768,73 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование в США нового пакета стимулирующих мер до президентских выборов в следующем месяце.

Министр финансов США Стивен Мнучин накануне выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране, которые состоятся 3 ноября. "В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute.

Мнучин в среду провел очередной телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл, который отметил, что одной из основных проблем является "недостаточное понимание в Белом доме необходимости национального стратегического плана тестирования" на коронавирус.

"Мнучин забил еще один гвоздь в гроб надежды на принятие пакета мер до выборов", - отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,1%.

Инфляция в Китае в сентябре замедлилась до минимума с февраля 2019 года на фоне заметного ослабления темпов роста стоимости продовольственных товаров.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,7% в годовом выражении после подъема на 2,4% в августе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,8%, сообщает Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI в сентябре поднялся на 0,2% - минимальными темпами за последние три месяца - после роста на 0,4% в августе. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост в помесячном выражении на 0,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились по итогам восьмого месяца подряд - на 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали сокращения на 1,8%. В августе показатель снизился на 2%.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказались акции Alibaba Group Holding, которые дешевеют на 3,3%. Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижается на 2,7%.

Лидерами роста стали бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings, подорожавшие на 2%. Акции крупнейших китайских банков China Construction Bank Corp. и Industrial & Commercial Bank of China прибавляют в цене 1,3% и 1,2% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустились на 2%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,8%. Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дорожают на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,9%.

Акции корейской звукозаписывающей компании Big Hit Entertainment подскочили в первый день торгов после IPO, достигнув отметки в 351 тыс. южнокорейских вон по сравнению с ценой размещения на уровне 135 тыс. вон. В то же время бумаги других компаний сектора развлечений снижаются в цене, в том числе YG Entertainment Inc. дешевеет на 6,2%, JYP Entertainment Corp. - на 6,3%, SM Entertainment Co. - 6,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. подешевели соответственно на 0,2%, и 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, в сентябре вырос до 6,9% по сравнению с 6,8% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS).

Показатель, однако, оказался ниже прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 7,1%, согласно результатам опроса Trading Economics.

Тем временем количество занятых сократилось на 29,5 тыс. в прошлом месяце при прогнозе снижения на 35 тыс.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 2,1% и 1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу существенного снижения запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК в четверг составляет $43,35 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,87 (2,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,08 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,84 (2,1%).

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 МСК.

В то же время, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии, пишет S&P Global Platts. Власти Франции в среду объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, который вступит в силу в субботу.

"Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов".