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14 октября 2020 года 19:37

Рынок акций РФ превысил 2850п по индексу МосБиржи за счет роста нефти, лидировали Polymetal и "Система"

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2850 пунктов по индексу МосБиржи вслед за нефтью и металлами, лидерами роста выступили обновившие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" и бумаги золотодобывающих компаний во главе с Polymetal.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2856,08 пункта (+1%), индекс РТС - 1160,3 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 77,53 рубля (+0,48 рубля), золото - до $1909,8 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали акции Polymetal (+4,5%), АФК "Система" (+4,4%, до 26,1 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев, консолидация индекса акций МосБиржи вокруг 200-дневной средней продолжается, но также происходит и постепенное повышение спроса на индексные акции день ото дня.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) в III квартале увеличил сопоставимые продажи на 4,4% г/г, общая выручка выросла на 13,5% г/г. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) заявила, что хочет ввести ограничение на выставление агрессивных рыночных заявок в акциях. К концу 2021 года биржа ждет общий листинг около 300 зарубежных акций. "Эталон" (MOEX: ETLN) показал продажи в III квартале новых контрактов на 23,98 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

На фондовых рынках Европы продолжается рост. Геополитическая напряженность спадает, уступая место корпоративным отчетам. В Киргизии, Белоруссии и Армении в целом острая фаза конфликтов видится пройденной. Россия заявила, что ответит зеркально в случае санкций ЕС по делу Навального. Кредитование в Китае в сентябре оказалось заметно выше ожиданий. Цены производителей США также ускорились в росте сильнее ожиданий.

Вышедший в среду ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) привел к взлету цен на рынке нефти, хотя агентство оставило прогнозы баланса рынка в целом без изменений. На рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен.

Сезон отчетов в Штатах стартовал в целом на мажорной ноте - прибыли на акцию Citigroup, JPMorgan Chase и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) вышли лучше ожиданий рынка. В среду Bank of America, Goldman Sachs и UnitedHealth также отчитались лучше консенсусов, но подвел Wells Fargo, показавший падение прибыли за год на 57%. Сезон финансовых отчетов в США выйдет на пик к концу месяца, одновременно с публикацией первой оценки ВВП Штатов за III квартал, отмечает Бушуев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков в среду чувствовали себя лучше рынка на фоне роста золота выше уровня $1900 за унцию. Кроме того, котировки акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,3%) скорректировались вверх после существенного падения предыдущих дней на корпоративных новостях. Бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,5%) пользовались спросом на фоне общего интереса инвесторов к потребительскому сектору в период пандемии, а также в преддверии публикации в четверг сильных операционных результатов за III квартал.

Акции "Системы" продолжали поддерживать ожидания IPO Ozon и общая инвестиционная привлекательность компании. В США поддержкой для индекса S&P 500 выступает рубеж 3500 пунктов, неспособность удержать который будет сигнализировать об опасности ускорения нисходящей коррекции. У рынка в середине недели не было существенных драйверов повышения, в связи с чем инвесторы были скорее склонны к выжидательной позиции.

Нефть вернулась к росту благодаря ослаблению доллара. В четверг отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,4 млн баррелей. На рынке также будут внимательно следить за динамикой добычи в стране, которая стала увеличиваться. Ежемесячный отчет МЭА в среду содержал неоднозначные сигналы и, с одной стороны, указывал на обеспокоенность организации дальнейшим распространением вируса и его влиянием на спрос. В то же время в МЭА отметили сокращение мирового избытка предложения и улучшение дисциплины ОПЕК в выполнении квот по сокращению нефтедобычи.

Индекс МосБиржи в среду подрос, но не смог преодолеть сопротивление 2860 пунктов. До конца недели нельзя исключать попыток индексов подняться выше, но лишь в рамках небольшой коррекции. Покупатели вновь активизировались на нефтяных рынках, но с учетом близости цен к сентябрьским пикам уже в четверг они могут приступить к фиксации прибыли, особенно в случае негативных сюрпризов от еженедельных данных по запасам. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2810-2890 пунктов, считает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, накануне мировые рынки сдали позиции, реагируя на приостановку сразу двух американских программ исследования препарата против COVID-19. Кроме того, вероятность принятия в США до ноябрьских выборов плана фискального стимулирования снизилась почти до нуля.

Тем не менее в среду глобальные площадки предпринимают коррекционные попытки, нефть также совершила рывок вверх (Brent превысила отметку $43 за баррель). Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое восходящее движение, находясь под давлением угрозы более медленного восстановления спроса на сырье из-за второй волны пандемии. Кроме того, вероятное увеличение предложение со стороны производителей, ранее сокративших добычу из-за форс-мажорных обстоятельств, увеличивает риски дестабилизации рынка нефти.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен может еженедельная отраслевая статистика. В среду в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а в четверг - отчет Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,4 млн баррелей и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 3,3 млн баррелей.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,1%, CAC 40 и FTSE просели на 0,1-0,6%), "минусует" Америка (индекс S&P 500 потерял 0,6%, опустившись до 3492 пунктов).

Цены на нефть возобновили рост в среду; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $43,13 за баррель (+1,6% и +1,8% во вторник), ноябрьская цена WTI - $40,9 за баррель (+1,7% и +2% накануне).

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+13,4%), GDR X5 Retail (+4,5%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+3,5% и +5,3% "префы"), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), акции Petropavlovsk (+3,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,7%).

Подешевели "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-9,7%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-3%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,7%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,267 млрд рублей (из них 9,129 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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