Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 13 октября и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,235% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,03% от номинала, что соответствует доходности 0,13% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 210,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 17 базисных пунктов - до 139,95% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,36% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 134,84% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,34% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 9 базисных пунктов - до 114,94% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 8 базисных пунктов, до 109,88% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1,405% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 15 базисных пунктов, подешевев до 134,63% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,29% годовых), в то время как новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта, поднявшись в цене до 113,13% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 2,135% годовых).

"Ценовые уровни российских еврооблигаций по итогам сегодняшних торгов практически не изменились, несмотря на рост активности инвесторов. На рынке присутствовали как продавцы, так и покупатели, причем их ценовые предпочтения в основном совпадали, что в итоге и вылилось в боковую динамику котировок. Благоприятное влияние на рынок суверенного долга оказало размещение "Газпромом" (MOEX: GAZP) "вечных" еврооблигаций, показавшее высокий спрос участников рынка, причем начало торгов этими бумагами также оказалось в рамках растущего тренда. В итоге это способствовало появлению на рынке евробондов РФ активных покупателей. Но вместе с тем на рынке присутствовали и активные продавцы, что не дало сформироваться устойчивой тенденции к росту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Кроме того, поддержку сектору суверенных еврооблигаций России оказали успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, на которых ведомство в очередной раз обновило рекорд по объему привлечения денежных средств через продажу рублевых облигаций. Это тем самым снижает вероятность предложения новых евробондов для финансирования дефицита бюджета. Негативное же влияние на рынок, несомненно, оказывают новости о том, что ЕС готовит новые антироссийские санкции в связи с делом Навального", - считает Агарзаев.