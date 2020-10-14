Котировки Московской биржи готовятся протестировать максимум в районе 155 руб./акция - "Фридом Финанс"

Котировки "Московской биржи" готовятся протестировать максимум в районе 155 руб./акция, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. По мнению эксперта, крупнейшая российская биржа переживает в этом году настоящий бум, поскольку розничные инвесторы приобщаются к биржевой торговле в условиях карантина, и рекордно низкие процентные ставки в банках подталкивают их к этому.

""Московская биржа" делает ставку на рост числа розничных инвесторов, при том, что иностранные инвесторы сокращают долю своих активов на российском рынке. К тому же Мосбиржа готова к дополнительным первичным размещениям в ближайшем будущем. Крупнейшая российская биржа переживает в этом году настоящий бум, поскольку розничные инвесторы приобщаются к биржевой торговле в условиях карантина, рекордно низкие процентные ставки в банках подталкивают их к этому", - отмечает Миронюк.

"Московская биржа" ожидает, что число розничных инвесторов достигнет 10 млн в 2021 году. Год назад данная планка считалась достижимой на горизонте от трех до пяти лет, сказал в интервью генеральный директор Юрий Денисов. В сентябре на фондовую биржу пришли 610 тыс. человек, это новые клиенты, которые открыли счета для торговли на Московской бирже. Важность данного показателя для государства подчеркивает то, что Центральному банку принадлежит 17,8% акций биржи.

Ключевая ставка в этом году снизилась до рекордного минимума, что удешевило кредитование и помогло экономике оправиться от пандемии и низких цен на нефть.

Частные инвесторы купили в этом году акций на 335,4 млрд рублей ($4,36 млрд), часто заменяя иностранных инвесторов, когда последние продавали российских активы. Ранее на иностранцев приходилось около половины биржевых торгов на российских биржах, и по состоянию на сентябрь им принадлежала примерно треть государственных облигаций.

По словам Ю.Денисова, в ближайшие несколько кварталов от трех до пяти новых компаний планируют разместить акции на Московской бирже. Он не назвал конкретные имена, но предположил, что количество заявок на IPO будет расти.

"Московская биржа" в последние годы провела реформы инфраструктуры, в том числе введены новые системы расчетов и развит центральный депозитарий (НРД), что, по мнению эксперта "Фридом Финанс", сделало листинг на отечественном рынке более привлекательным и облегчило доступ для физических лиц в условиях повышенной волатильности рынка во всем мире.

Чтобы привлечь больше клиентов, биржа планирует в 2021 году увеличить торговую сессию на валютном рынке и расширит спектр иностранных голубых фишек на своем фондовом рынке. В ноябре биржа вновь предложит номинированные в рублях акции флагманов рынка США, в результате чего к концу 2021 года общее количество торгуемых иностранных акций достигнет 300. На Мосбирже на иностранные акции пока приходится меньше процента от общего оборота, отмечается в комментарии Миронюка.

"Для акций самой Мосбиржи считаем наиболее важным на текущей ситуации показателем рост комиссионных доходов за второй квартал на 21,8%. Ускоряющееся развитие Мосбиржи заставит в ближайшее время котировки протестировать максимум в районе 155 руб/акцию. Долгосрочная целевая цена 197,7 руб./акция", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".