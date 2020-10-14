S&P500 в среду будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе сессии среды, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к росту, но в то же время выглядит достаточно уязвимо, отмечает младший аналитик Михаил Денисламов. Индикатор RSI сигнализирует об активности покупателей, но два незакрытых "гэпа" на графике создают риск коррекции по индексу широкого рынка до сильной поддержки на уровне 3430 пунктов, предупреждает эксперт компании.