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Главная / Мнения аналитиков / Акции "Аэрофлота" интересны для покупки на долгосрочный период - "ФИНАМ"
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14 октября 2020 года 14:49
Акции "Аэрофлота" интересны для покупки на долгосрочный период - "ФИНАМ"
Российский рынок акций в начале торгов среды демонстрировал позитив, отчитались "Детский мир" и ГК "Эталон", торгующиеся "лучше рынка" благодаря позитивным данным, констатирует инвестиционный консультант "ФИНАМа" Сергей Давыдов. По его мнению, можно обратить внимание на акции "Аэрофлота" от текущих уровней с целью 77 рублей. Эти бумаги, говорится в комментарии специалиста, интересны в плане покупки на долгосрочный промежуток времени.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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14 октября 2020 года 19:37
Рынок акций РФ превысил 2850п по индексу МосБиржи за счет роста нефти, лидировали Polymetal и "Система"
Москва. 14 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2850 пунктов по индексу МосБиржи вслед за нефтью и металлами, лидерами роста выступили обновившие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" и бумаги золотодобывающих компаний во главе с Polymetal. читать дальше
.14 октября 2020 года 19:35
Москва. 14 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме антироссийских санкций и снижении аппетита глобальных инвесторов к риску. читать дальше
.14 октября 2020 года 19:04
налитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли две торговые идеи по валюте: продажа GBP/USD с целью 1,20 в расчете на реализацию рисков Брекзита и продажа USDRUB с целью 75 в расчете на фундаментальную недооцененность рубля, отмечается в комментарии инвестбанка. GBP/USD: Во вторник пресс-секретарь... читать дальше
.14 октября 2020 года 18:30
Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
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.14 октября 2020 года 18:00
Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с 2660 рублей до 3375 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Кроме того, эксперты Sberbank CIB... читать дальше
.14 октября 2020 года 17:24
BCS Express открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru Group от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев, отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки +9,1%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 2050 руб. "Акции Mail.ru Group... читать дальше
.14 октября 2020 года 16:33
Рубль в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,6-77,63 руб./$1 - "БКС Мир инвестиций"
Вслед за восходящим импульсом рубль в среду возобновил активное снижение, реагируя на провал мировых рынков и нефти. В результате, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, российская валюта обновила минимум текущей недели в паре с долларом. "С технической точки... читать дальше
.14 октября 2020 года 16:02
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов и введению отрицательных процентных ставок Банком Англии, сообщается в комментарии Julius Baer. "Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для... читать дальше
.14 октября 2020 года 15:57
Москва. 14 октября. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме антироссийских санкций и снижении "аппетита" глобальных инвесторов к риску. читать дальше
.14 октября 2020 года 15:36
Значимые поводы для улучшения настроений на рынке акций вряд ли появятся до окончания торгов - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не показывали существенных изменений, ощущая влияние как корпоративных факторов, так и более слабого рубля, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Значимые поводы для улучшения настроений до конца дня у отечественных активов вряд... читать дальше
.14 октября 2020 года 15:14
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.14 октября 2020 года 14:29
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, но это временно - Julius Baer
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, поскольку за последние два месяца Китай превратился из экспортера алюминия в импортера, что способствовало росту рыночных настроений и подтолкнуло котировки к новым высотам, говорится в комментарии эксперта Julius... читать дальше
.14 октября 2020 года 13:55
Спекулятивный интерес к покупкам акций "Московской биржи" может сохраниться, поскольку она станет ключевым выгодоприобретателем вероятного расширения инвестиционной активности, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина.... читать дальше
.14 октября 2020 года 13:24
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2815-2840 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Эксперт отмечает стабилизацию котировок акций крупнейших мировых компаний нефтегазового сектора, которые в последние месяцы выглядели существенно хуже... читать дальше
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