Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2815-2840 пунктов - "Фридом Финанс"

Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2815-2840 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Эксперт отмечает стабилизацию котировок акций крупнейших мировых компаний нефтегазового сектора, которые в последние месяцы выглядели существенно хуже рынка.

По мнению Осина, информация о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация на мировых рынках энергоносителей, может поддержать покупки на нефтяном рынке. Предыдущий аналогичный контакт высшего руководства РФ и Саудовской Аравии, по данным СМИ, состоялся 7 сентября, непосредственно перед началом текущего цикла восстановления цен на нефть.

Одновременно негативный для сегментов рынка товарных деривативов характер носят новости Bloomberg о том, что, в преддверии завтрашнего саммита ЕС, документы, имеющиеся у агентства, не свидетельствуют о значимом прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения с Британией в рамках Brexit. Такая информация, по мнению аналитика инвесткомпании, традиционно для последних кварталов повышает оценочные риски, связанные с прогнозами формата допуска европейских инвесторов на лондонские биржи после выхода Объединенного Королевства из ЕС.

Акции АФК "Система" отыгрывают ростом информацию The Wall Street Journal о планируемом - по данным источников газеты - IPO онлайн-ритейлера Ozon, отмечает аналитик "Фридом Финанс". Одновременно с этим в планах Ozon провести IPO в США, сообщил Reuters. Ozon на 42,999% принадлежит АФК "Система", при этом, по данным источников The Wall Street Journal, весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд или около 300 млрд руб. Для сравнения, EBITDA АФК "Система" по итогам первого полугодия составляла 243 млрд руб. Информация повысит уровни справедливой стоимости компании, рассчитанные на основе среднесрочных факторов.

"Однако, проблема в долгосрочных показателях рентабельности активов АФК сохранится, - полагает Осин. - Даже в период сравнительно активного роста экономики РФ этот показатель в 2005-2013 гг. составлял в среднем 3%, а в последовавший период застоя он опустился до средних уровней вблизи 0%. Принимая во внимание двукратное падение темпов роста экономики РФ в последние 8 лет, учитывая отсутствие принципиальных перемен в политике экономических властей РФ, эта ситуация существенно снижает долгосрочные оценки компании, построенные на основе методики анализа дисконтированных денежных потоков".

Также аналитик "Фридом Финанс" напоминает, что "Лукойл" 15 октября объявит дивиденды за 9 месяцев. "Учитывая дивидендную политику компании, речь идет о выплатах за первое полугодие, на которые должно направляться не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока за полугодовой период. Консенсус-прогноз выплат составляет очень невысокие 46 руб. на акцию или порядка 1% доходности. Но мы ожидаем, что компания выполнит свои планы по сокращению CAPEX в 2020 г. и сохраняем прогноз чистой прибыли и дивидендов на 2020 год на уровне 294 млрд руб. и 312 руб. на акцию", - указывает Осин.