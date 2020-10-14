Рынок акций РФ утром возобновил попытки роста вслед за Европой, лидирует АФК "Система"

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов возобновил попытки роста вслед за фондовыми индексами в Европе и фьючерсами в США; индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов, при этом лидируют в росте акции АФК "Система", обновляющие максимум с сентября 2014 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2842,53 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1158,28 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 77,31 рубля (+0,26 рубля), золото - $1899 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,8%, до 25,45 рубля), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, некоторое ухудшение внешнего фона может негативно повлиять на активность инвесторов в среду, но заметное углубление коррекции вниз по индексу РТС пока не выглядит наиболее вероятным сценарием. В ближайшие дни фактором влияния на рынки останется поток корпоративной отчетности. В среду отчетности опубликуют банки Bank of America (13:45 МСК), Goldman Sachs (14:30 МСК) и Wells Fargo (15:00 МСК).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводов для пробития поддержки 2800 пунктов по индексу МосБиржи пока нет.

Ситуация на рынке акций пока выглядит тревожной - он с готовностью отыгрывает американский негатив и слабо реагирует на рост заокеанских индексов. Похоже, отток средств с российского рынка акций продолжается. В Штатах начался сезон квартальных отчетностей: JPMrogan и Citigroup уже порадовали инвесторов. Если и большинство других крупных эмитентов отчитается лучше прогнозов, то на американском рынке вполне может сформироваться новая волна роста, основанная на снижении страхов, что вторая волна коронавируса сильно замедлит восстановление мировой экономики.

Нефть проседает, но это не оказывает серьезного влияния на акции нефтянки, которая накануне полностью проигнорировала рост нефти и была намного хуже рынка в целом. По нефти Brent сложился диапазон $40-43,5 за баррель, поводов для выхода из которого пока не видно, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, отсутствие прогресса в переговорах в Сенате США по размеру и направлениям стимулов вновь в центре внимания инвесторов. Демократы не согласились с последним предложением республиканцев в размере $1,8 трлн, что на $400 млрд меньше планируемого объема. Спикер Нэнси Пелоси заявила, что сделка далека от завершения и при таких условиях не будет оформлена до начала президентских выборов. Между тем участники рынков по-прежнему настроены на принятие мер поддержки до конца года, поэтому реакция фондового рынка пока сдержанная. Причиной беспокойства инвесторов стала информация о приостановке исследований Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в лечении коронавируса, а также торможение разработки вакцины от Eli Lilly после результатов клинических исследований. Это настраивает на более продолжительный период разработки вакцины чем ожидалось ранее.

В среду в отсутствие значимой макростатистики тема распространения коронавируса останется центральной. По мере приближения президентских выборов в США волатильность будет нарастать, а негативное влияние геополитических и экономических рисков может усилиться, что заставляет осторожно оценивать перспективы мировых фондовых рынков во второй половине октября.

В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке акций РФ, с сохранением точечного спроса на бумаги. Поддержку отдельным историям может оказать старт сезона отчетности во второй половине месяца, а пока же внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски, считает Антонов.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, акции в США накануне упали в первый день сезона квартальной отчетности на фоне отсутствия признаков прогресса в отношении нового пакета мер господдержки экономики.

В среду глава Минфина Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина примут участие в виртуальной встрече "Большой двадцатки". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома пересмотреть свое последнее предложение ($1,8 трлн) о размере пакета стимулов. При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел продвигает идею более скромной поддержки - голосование только по вопросу выделения дополнительных средств на программу помощи малому бизнесу. Пелоси сразу отвергла такую идею, а Макконел заявил, что такая сделка лучше, чем совсем ничего. Президент США в своем твиттере обратился к Конгрессу с призывом "Много или ничего" в отношении нового пакета стимулов.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент РФ Владимир Путин призвали участников соглашения ОПЕК+ придерживаться договоренностей по сокращению добычи. Сделка ОПЕК+ в текущем формате подразумевает, что альянс с января должен увеличить поставки на 2 млн баррелей в сутки. Рынки надеются на то, что группа откажется от увеличения поставок, либо же распределит такое увеличение на несколько месяцев. Подобные ожидания оказывали поддержку ценам на нефть на прошлой неделе. Однако официальные заявления ключевых участников ОПЕК+ пока не подтверждают, что ожидания рынка воплотятся в реальность.

В целом сохраняется спрос за защитные активы на фоне риска восстановления ограничений в Европе, обусловленных борьбой с распространением коронавируса, а также новостей о том, что главные претенденты на создание вакцины приостанавливают клинические испытания на фоне проблем со здоровьем некоторых участников исследований. Рублю в текущей ситуации будет затруднительно восстанавливать потери на фоне негативной динамики в ценах на нефть и бегства инвесторов от риска, считает Шульгин.

В США во вторник индексы снизились на 0,1-0,6%, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней. Инвесторы оценивали квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США.

При этом на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии коронавируса и масштабами новых ограничений, которые могут ввести власти для ее сдерживания, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,04%), но делает попытки роста Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,1-0,5%, CAC 40 топчется на месте), и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Цены на нефть снижаются в среду на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,27 за баррель (-0,4% и +1,8% во вторник), ноябрьская цена WTI - $40,0 за баррель (-0,5% и +2% накануне).

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+1,6%).

Подешевели "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,2%), бумаги "Ленэнерго" (-4,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,515 млрд рублей (из них 1,587 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).