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14 октября 2020 года 12:50
Важным фактором влияния на курс рубля в октябре будут дивиденды - Газпромбанк
Важным фактором влияния на курс рубля в октябре будут дивиденды, отмечается в обзоре Газпромбанка. Другими факторами будут продажи валюты в рамках бюджетного правила и налоговые платежи экспортеров в конце месяца, полагают аналитики Сергей Коныгин и Илья Фролов. Они выделяют период негативного влияния дивидендов на валютный курс с 19 по 23 октября по причине выплат иностранным держателям акций Сбербанка (1,32 млрд долл.). Октябрь – традиционно активный месяц по распределению промежуточных дивидендов. В этом году их объем будет выше в связи с отложенными выплатами Сбербанка и ВТБ за 2019 г., говорится в обзоре Газпромбанка. Совокупный дивидендный пул октября составляет 579 млрд руб., из которых поступления на счета free float составят 261 млрд руб. В конце октября будет производиться конвертация выплачиваемых российскими компаниями дивидендов в валюту для перечисления иностранным держателям акций, что в определенные моменты может оказать давление на курс рубля. Аналитики банка напоминают, что в общей сложности в период с 14 октября по 7 ноября иностранным держателям будут перечислены дивиденды на сумму 1,66 млрд долл. Ключевым плательщиком выступает Сбербанк, конвертация дивидендов банка на оцениваемую нами сумму в 1,32 млрд долл. может пройти на неделе 19-23 октября. Другим значимым периодом может стать 26-30 октября с перечислением дивидендов МТС, НЛМК, Татнефти и НОВАТЭКа на общую сумму 0,3 млрд долл. "Рубль укрепился к доллару США на 2,0%, приблизившись к отметке 77, - напоминают Коныгин и Фролов. - Немаловажным фактором поддержки рубля стало увеличение объемов продаж валюты ЦБ РФ, который увеличил их в 3 раза по сравнению с сентябрем. Помимо роста регулярных продаж валюты в рамках бюджетного правила до 5,8 млрд руб. в день, регулятор начал продавать дополнительные (отложенные) объемы по сделке Сбербанка на ~3 млрд руб. в день". Рост продаж валюты произошел при стабильных ценах на нефть, отмечается в обзоре. По мнению экспертов инвестбанка, дополнительные продажи валюты не являются компенсацией выпадающих нефтегазовых доходов, как это было в 2К20 при экстремально низких ценах на нефть. Рост валютного предложения со стороны денежных властей на российском рынке поддержит курс рубля. Аналитики сохраняют прогноз 75 руб. за долл. на конец года. Рост цен на нефть свыше 40 за барр. в последние месяцы приводит к увеличению нефтегазовых налоговых платежей в бюджет (НДПИ, экспортная пошлина). По мнению Коныгина и Фролова, предложение валюты со стороны экспортеров может значимо поддерживать курс рубля во время налоговой недели. По их оценкам, в преддверии налоговой недели (с 26 по 28 октября) экспортерами будет продано 2,6 млрд долл. для выплаты НДПИ, что превысит объем покупок валюты экспортерами под дивиденды. Этот объем продаж позволит компенсировать дополнительный спрос на валюту для выплаты дивидендов. Эксперты инвестбанка оценили совокупный эффект на валютный рынок в октябре от дивидендов, продаж валюты ЦБ РФ и налоговых платежей экспортеров и смоделировали еженедельные потоки в текущем месяце, чтобы понять, в какие периоды объемы предложения и спроса на иностранную валюту будут не уравновешены. "На наш взгляд, эти дисбалансы окажут влияние на валютный курс в октябре. Помимо продаж валюты ЦБ, важным фактором поддержки валютного рынка в этом месяце будут выступать экспортеры. Во время налоговой недели 26-30 октября вероятно укрепление курса рубля. Однако, с учетом неоднородности динамики продаж валюты экспортерами и конвертации дивидендов, в отдельные дни этого периода может наблюдаться усиление волатильности на валютном рынке. С точки зрения негативного влияния валютных потоков на курс рубля (ослабление) мы отмечаем период 19-23 октября, когда нетто-приток валюты, вероятно, будет отрицательным", - заключают эксперты Газпромбанка.
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