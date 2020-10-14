Рост "аппетита" к риску создает спекулятивный интерес к покупке ОФЗ с премией ко "вторичке" - Райффайзенбанк

Рост "аппетита" к риску создает спекулятивный интерес к покупке ОФЗ с премией ко "вторичке" на аукционе Минфина с последующим быстрым закрытием позиции, сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

Локальные долги GEM в целом продемонстрировали снижение доходностей за прошедшую неделю, что вызвано улучшением "аппетита" к риску в ожидании запуска нового пакета фискальных стимулов в США (находясь в предвыборной гонке, демократы и республиканцы борются за инициативу - есть принципиальное понимание, что без стимулов экономическое состояние страны заметно ухудшится), отмечают специалисты банка.

"Принимая во внимание наличие позитивного момента, участие в аукционе может представлять спекулятивный интерес для покупки бумаг 26233 с премией к рынку в размере 5-10 б.п. (то есть не ниже YTM 6,33%) с последующим быстрым закрытием позиции, поскольку фундаментально ОФЗ не представляют интерес (низкие доходности и валютный риск из-за ослабления макропоказателей). По выпуску 29017 премия к RUONIA может составить 55 б.п. (эта премия должна постепенно увеличиваться под огромным навесом предложения, а также по причине роста ставок денежного рынка), что соответствует цене не выше 93,5% от номинала", - указывают эксперты Райффайзенбанка.