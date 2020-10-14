Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти

Москва. 14 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,1-77,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,14 руб./$1 (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,63 руб./EUR1 (+16 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,33 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 44,32 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти. Интерес инвесторов к риску ослаб после того, как американская Johnson & Johnson (SPB: JNJ) во вторник сообщила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.

В конце сентября J&J начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Фармкомпания Eli Lilly and Co также сообщила, что приостановила испытания препарата на основе антител.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден значительно опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

По данным совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованного изданием, отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов.

Таким образом, отрыв Байдена от Трампа, согласно этому опросу, составляет 17 процентных пунктов. Отмечается, что это самый большой отрыв, который был зафиксирован в опросах в преддверии выборов этого года. Для сравнения, даже традиционно поддерживающий демократов американский телеканал CNN в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Участники внутреннего рынка продолжают отслеживать тему антироссийских санкций. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) рассмотрит в среду, 14 октября, вопрос об ограничительных мерах против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Ограничительные меры против распространения и применения химического оружия. Решение об использовании письменной процедуры принятия (постановления Совета ЕС - ИФ)", - такой пункт записан в повестку заседания Coreper на этот день.

На пресс-конференции после состоявшегося в Люксембурге 12 октября заседания Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудили возможность скоординированного ответа на инцидент с Навальным.

"Мы обсудили возможные элементы нашего серьезного общего ответа ЕС на использование запрещенного нервнопаралитического средства, исполнения предложений Франции и Германии по ограничительным мерам в отношении тех, кто связан с этой попыткой убийства", - сказал Боррель.

"Существует политическая договоренность по выполнению этих ограничительных мер, которые будут оформлены соответствующими техническими службами Совета (ЕС)", - отметил он.

Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду уменьшилась на 0,47% - до $42,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,52% - до $39,99 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.