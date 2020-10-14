Поводов для роста цен на нефть не видно - Промсвязьбанк

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent держится чуть выше $42/барр., констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. В среду в фокусе будут данные от API, в четверг - от Минэнерго США, которые отразят эффект от остановки добычи из-за урагана. "Временно это может оказать нефти поддержку, но фундаментально спрос все равно останется ниже уровня прошлого года. А перспективы его быстрого восстановления в следующем году сомнительны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Мы продолжаем ждать нефть марки Brent в диапазоне $40-42/барр.", - указывает Крылова в комментарии банка.