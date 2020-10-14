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14 октября 2020 года 10:11

Значимых драйверов движения для рынка нефти сейчас нет - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду теряют порядка 0,5% после повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "На рынке продолжается боковое движение, но краткосрочным позитивным сигналом при этом можно считать увеличение котировок накануне, несмотря на резкое укрепление доллара. Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в четверг из-за праздничного дня в Штатах в начале недели, а в среду ежемесячный отчет представит Международное энергетическое агентство. На данный момент на рынке не наблюдается значимых драйверов движения", - отмечает Кожухова в комментарии инвестиционной компании.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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