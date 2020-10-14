Акции Apple в ближайшие месяцы могут превзойти в динамике технологический сектор в целом - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что выпуск iPhone 12 с поддержкой 5G способен вызвать ажиотаж как у потребителей, так и у инвесторов, говорится в комментарии инвестбанка. В отсутствие проблем с производством и поставками новых смартфонов, акции Apple в ближайшие месяцы, по мнению экспертов, могут превзойти в динамике технологический сектор в целом.

"Однако долгосрочная история выглядит не столь однозначно. Согласно консенсусу, Apple торгуется с P/E=31x, что предполагает ежегодный рост прибыли на 14% в 2019-21 гг. Консенсус-прогноз на 2021 год вырос лишь на 3% с начала года, в то время как акции прибавили 70%. Инвесторы понимают, что связанные с пандемией риски проходят, а рост финансовых показателей замедляется", - подчеркивают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Для сравнения, у Samsung рост прибыли аналогичен или даже выше, при этом форвардный P/E=12x выглядит более привлекательным, добавляют эксперты инвестбанка. Однако его акции доступны к приобретению лишь квалицированными инвесторами. Широкому кругу инвесторов оптимальным вариантом участия в долгосрочном росте глобальных технологических компаний является покупка ПИФ ВТБ-Фонд Технологий будущего.

Apple (AAPL_SPB) представил линейку iPhone 12 — свои первые телефоны с поддержкой 5G. Цены начинаются от $699 за iPhone 12 Mini. Цена самого дорогого — Pro Max (128 ГБ) — от $1099. Поставки начнутся в ближайшие недели.