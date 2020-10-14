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14 октября 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней. Инвесторы оценивали квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. При этом на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии коронавируса и масштабами новых ограничений, которые могут ввести власти для ее сдерживания. Инвесторы говорят, что, хотя поддержка со стороны Федеральной резервной системы помогла рынку подняться с минимумов, достигнутых ранее в этом году, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и продолжительным.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду на фоне начавшегося в США сезона корпоративной отчетности и отсутствия признаков прогресса в переговорах о пакете стимулирующих мер для поддержки американской экономики. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,7%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,9%. Банк Кореи в среду, как и ожидало большинство аналитиков, сохранил ставку семидневного РЕПО на рекордно низком уровне - 0,5% годовых. С начала года она была уменьшена на 75 базисных пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть уменьшаются на торгах в среду на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $42,23 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,96 за баррель, что на 0,6% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 1,95%.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с. Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,824 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,054 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 октября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 708,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,64%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,45%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,4%), "РЖД-001P-16R" (-0,19%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Киви финанс" полностью разместило 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 октября. Объем размещения планировался в пределах 3 млрд рублей, но в процессе сбора заявок был увеличен до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-001P-03 на уровне 4,67% годовых. Размещение 3-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей прошло в июле 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых. Ставки со 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%.

АО "Полипласт" установило ставку 8-го купона облигаций серии П01-БО-01 в размере 7,5% годовых. Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года по ставке 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По выпуску 23 октября предстоит исполнение оферты.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) в рамках оферты выкупило 2 млн 405 тыс. облигаций серии БО-34 по цене 100% от номинала, что составляет 100% выпуска. Как следует из сообщения, компания планирует 14 октября досрочно погасить выкупленные по оферте бонды в полном объеме. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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