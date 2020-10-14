WisdomTree исключил ЛУКОЙЛ, Газпром, Северсталь и ГАЗ из WTEMHY по итогам пересмотра - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер WisdomTree объявил предварительные итоги ежегодного пересмотра своих индексов для развивающихся рынков, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По итогам данного пересмотра из WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index (WTEMHY, бенчмарк для фонда WisdomTree Emerging Markets High Dividend - DEM) были исключены депозитарные расписки четырех российских компаний: "Газпрома" (MOEX: GAZP) (отток, по оценкам Питерского, составит $59 млн), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (отток $36 млн), "Северстали" (MOEX: CHMF) (отток $10 млн) и "ГАЗа" (отток $2 млн). Кроме того, был понижен вес депозитарных расписок "Татнефти" (MOEX: TATN) (отток $12 млн), "Магнита" (MOEX: MGNT) ($5 млн) и НЛМК (MOEX: NLMK) ($3 млн). В то же время вес депозитарных расписок Сбербанка (MOEX: SBER) (приток $43 млн) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (приток $11 млн) был повышен.

Как отмечает Питерский, в индексе WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises (EMXSOE, бенчмарк для фонда WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises - XSOE) в рамках пересмотра значительных изменений для российских компаний не было: самым большим стало исключение Polymetal (MOEX: POLY), что приведет к оттоку всего лишь $4 млн.

Окончательные результаты ребалансировки будут объявлены 14 октября после закрытия торгов, но они, скорее всего, мало будут отличаться от предварительных.

Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 22 октября.