Базовый сценарий на месяц - развитие коррекционных настроений с сохранением точечного спроса на акции - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в среду главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов ожидает движение индекса Мосбиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода к его нижней границе. "В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке с сохранением точечного спроса на акции. Поддержку отдельным историям может оказать старт сезона отчетности во второй половине месяца, а пока же внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски", - пишет он в комментарии банка.