Российский фондовый рынок в среду, возможно, покажет небольшое снижение - Sberbank CIB

Российский фондовый рынок в среду, возможно, покажет небольшое снижение ввиду общего пессимизма на глобальных рынках, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Динамика рынка акций США во вторник была негативной на фоне неоднозначной отчётности крупных компаний. В среду утром фьючерсы на соответствующие индексы растут. Азиатские торговые площадки закрылись в основном в минусе. Аналитики Sberbank CIB ожидают от российского рынка акций в среду умеренно негативной динамики ввиду общего пессимизма на глобальных рынках.

По мнению экспертов Sberbank CIB, в среду котировки Brent скорее могут отступить до $42/барр., чем подняться до $43/барр. Инвесторы ожидают ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства, в котором, вероятно, будет дана не очень благоприятная оценка спроса (фундаментальные факторы по-прежнему не дают оснований для оптимизма), хотя еженедельные данные по запасам углеводородов от Американского института нефти скорее будут позитивными для рынка, отмечают эксперты.

Также специалисты Sberbank CIB считают, что в среду рубль удержится возле отметки 77 руб./$1, так как его волатильность снижается и он становится более привлекательным для нерезидентов. "Стоит отметить, что рубль относительно устойчив, несмотря на умеренно негативный настрой глобальных рынков. Впрочем, публикуемая в течение дня отчётность крупных американских банков, скорее всего, придаст рынкам оптимизма", - пишут они.

Минфин в среду проведет аукционы по размещению ОФЗ. Если объем размещения номинального выпуска окажется менее 20 млрд руб., то, по оценке Sberbank CIB, доходности длинных выпусков могут вырасти на 2-3 б. п.