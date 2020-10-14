Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут комментарии центробанков и макростатистика:

- "Детский мир" и ГК "Эталон" представят операционные результаты.

- В России в 19:00 мск будут представлены данные по недельной инфляции.

- В еврозоне выйдут данные по промышленному производству, в США – статистика Американского института нефти по запасам углеводородов, индекс цен производителей и отчет по ипотечным заявкам.

- На конференции МВФ и Всемирного банка выступят главы этих организаций. Также запланированы встречи руководства ведущих центробанков и министров финансов "большой двадцатки".