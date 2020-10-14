Утренние прогнозы: движение без значительных изменений

В среду утром аналитики не ждут сильных движений на российском фондовом рынке.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса Мосбиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода к его нижней границе. В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке с сохранением точечного спроса на акции. Пока внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2820-2840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся утром".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводов для пробития поддержки 2800 по индексу Мосбиржи пока нет, но в среду на открытии российский рынок акций, скорее всего, покажет небольшой рост".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром среды российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду сохранения неоднозначного внешнего фона".