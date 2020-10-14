14 октября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: движение без значительных изменений
В среду утром аналитики не ждут сильных движений на российском фондовом рынке.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем движение индекса Мосбиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов с попытками ухода к его нижней границе. В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке с сохранением точечного спроса на акции. Пока внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2820-2840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся утром".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Поводов для пробития поддержки 2800 по индексу Мосбиржи пока нет, но в среду на открытии российский рынок акций, скорее всего, покажет небольшой рост".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром среды российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду сохранения неоднозначного внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 октября 2020 года 19:37
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14 октября 2020 года 19:35
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14 октября 2020 года 19:04
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14 октября 2020 года 18:30
Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
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14 октября 2020 года 18:23
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Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
Кроме того, эксперты Sberbank CIB... читать дальше
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14 октября 2020 года 17:24
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"Акции Mail.ru Group... читать дальше
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14 октября 2020 года 16:33
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14 октября 2020 года 16:02
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"Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для... читать дальше
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14 октября 2020 года 15:57
Москва. 14 октября. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме антироссийских санкций и снижении "аппетита" глобальных инвесторов к риску. читать дальше
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14 октября 2020 года 15:36
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14 октября 2020 года 15:14
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14 октября 2020 года 14:49
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14 октября 2020 года 14:29
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14 октября 2020 года 13:55
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