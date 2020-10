Brent - $42,31 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней.

Инвесторы оценивали квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США.

При этом на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии коронавируса и масштабами новых ограничений, которые могут ввести власти для ее сдерживания, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы говорят, что, хотя поддержка со стороны Федеральной резервной системы США помогла рынку подняться с минимумов, достигнутых ранее в этом году, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и продолжительным.

"Потребуется время, чтобы вернуться к уровням экономического роста, к которым мы привыкли", - отмечает Зак Абрахам, главный инвестиционный директор Bulwark Capital Management.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

По словам главного экономиста Allianz Людовика Субрана, сезон отчетности усилит волатильность на рынке, особенно в преддверии выборов.

Помимо отчетов компаний, в центре внимания трейдеров начало двухдневной распродажи Prime Day, которую ежегодно проводит Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), и презентация Apple Inc. (SPB: AAPL), на которой компания представила первые iPhone с поддержкой технологии 5G.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Значение показателя было максимальным с марта.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,3% в августе. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, согласно Trading Economics.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) потеряли в цене 1,6%. Крупнейший банк США по объему активов увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2020 года на 4%, немного сократив при этом выручку. Оба показателя, однако, превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) упала на 4,8 %. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, зафиксировал более сильные, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в третьем квартале, несмотря на снижение обоих показателей.

Бумаги BlackRock (SPB: BLK) Inc. подорожали на 3,9%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 22%, а ее выручка подскочила на 18%, превысив консенсус-прогноз экспертов.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) подешевели на 2,3%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и улучшил прогноз финпоказателей на текущий год в целом. Однако днем ранее J&J объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.

Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. снизилась на 2,7%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний в третьем квартале получила чистый убыток и значительно сократила выручку, при этом показатели не оправдали прогнозов.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. практически не изменилась. Продажи в рамках ежегодной акции Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 3,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа объявила о реорганизации, которая позволит нарастить потенциал стриминговых сервисов, включая Disney+ и Hulu, пишет The Wall Street Journal.

Бумаги Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) потеряли в цене 13,2%. Американский оператор круизов может поставить на прикол еще больше лайнеров, а также сократить рабочие места в случае продления запрета на круизы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) уменьшилась на 3,1%. Американский авиаконцерн не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 157,71 пункта (0,55%) и составил 28679,81 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 22,29 пункта (0,63%) - до 3511,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,36 пункта (0,1%) и составил 11863,9 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в среду на фоне начавшегося в США сезона корпоративной отчетности и отсутствия признаков прогресса в переговорах о пакете стимулирующих мер для поддержки американской экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,7%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%.

Выступая с речью на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнул важность защиты "законных прав и интересов предпринимателей, прав собственности, а также прав интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством", пишет CNBC. Это, по его словам, должно "стимулировать предпринимателей к созданию и развитию своего бизнеса".

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings растут в ходе торгов в Гонконге на 2,1%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 1,8%.

Цена бумаг нефтяных компаний PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp. снизилась на 3,1% и 2,6% соответственно. Капитализация банка HSBC Holdings уменьшилась на 2,9%.

Рыночная стоимость китайского застройщика China Evergrande Group упала на 17,3%, после того как компания сообщила, что объем средств, привлеченных компаний в ходе размещения акций, составил 4,3 млрд гонконгских доллара ($555 млн), что меньше прогнозировавшихся $1,1 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Объем промышленного производства в Японии в августе вырос на 1% по сравнению с июлем, в котором он увеличился на рекордные 8,7% к предыдущему месяцу, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности

Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на рост на 1,7%. Это самые слабые темпы роста промпроизводства после отмеченного в мае падения на фоне пандемии COVID-19.

В годовом выражении промпроизводство в августе сократилось на 13,8% после падения на 15,5% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на сокращение промпроизводства на 13,3% относительно того же месяца 2019 года.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,2%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. дешевеют на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,9%.

Банк Кореи в среду, как и ожидало большинство аналитиков, сохранил ставку семидневного РЕПО на рекордно низком уровне - 0,5% годовых. С начала года она была уменьшена на 75 базисных пунктов.

Представители руководства ЦБ сообщили, что экономика продолжила восстанавливаться, пусть и медленными темпами, при этом сокращение экспорта замедлилось благодаря некоторому росту частного потребления. Однако неопределенность экономических перспектив, по оценкам регулятора, остается высокой. Банк Кореи по-прежнему ожидает падения реального ВВП страны в 2020 году на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,5%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 1,2%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. подешевели на 2,4%, и 0,6% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,8% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 МСК в среду составляет $42,31 за баррель, что на $0,14 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,73 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,05 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,77 (1,95%).

Рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках, говорят эксперты AxiCorp.

"Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности", - говорит главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.