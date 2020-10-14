Старт торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет нейтрально - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи после нейтрального открытия в среду утром перейдет к консолидации, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2820-2840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся утром", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики в среду не ожидается, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Стоит учитывать, отмечает Манжос, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена со среды на четверг.