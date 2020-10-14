Российский рынок акций, скорее всего, покажет небольшой рост - "Алор Брокер"

Поводов для пробития поддержки 2800 по индексу Мосбиржи пока нет, но в среду на открытии российский рынок акций, скорее всего, покажет небольшой рост, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Российский рынок акций во вторник снизился на 0,6% по индексу Мосбиржи и вновь оказался в проценте от сильной поддержки в 2800 пунктов, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Примерно на столько же упали и американские рынки акций широкого профиля. "Ситуация выглядит тревожной: мы с радостью отыгрываем американский негатив и слабо реагируем на рост заокеанских индексов. Похоже, отток средств с российского рынка акций продолжается", - пишет Антонов.

Специалист компании отмечает, что в США начался сезон квартальных отчетностей. "JPMorgan и Citigroup уже порадовали инвесторов. Если и большинство других крупных эмитентов отчитается лучше прогнозов, то на американском рынке вполне может сформировать новая волна роста, основанная на снижении страхов, что вторая волна коронавируса сильно замедлит восстановление мировой экономики", - обращает внимание Антонов.

Американские фьючерсы в среду утром прибавляют около 0,2%, поэтому, по мнению аналитика компании, скорее всего, на открытии подрастет и российский рынок акций.