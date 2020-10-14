Доллар попытается в среду вернуться в диапазон 77,5-80 руб./$1 - Промсвязьбанк

(исправлен заголовок и первый абзац: не "во вторник", а "в среду")

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что в среду перед открытием торгов для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется на 0,3%, отступив в район 42,3 доллара за баррель, говорится в комментарии банка. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника не даст дополнительных ориентиров для рубля.

"На таком фоне ожидаем некоторого ослабления российской валюты в начале торгов, что позволит паре доллар/рубль отыграть вчерашние потери и вновь подняться выше 77,1 руб./$1. В дальнейшем рубль может продолжить слабеть по отношению к основным мировым валютам на фоне отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в коридор 40-42 доллара за баррель. Это позволит доллару в ходе торгов предпринять очередную попытку возвращения в диапазон 77,5-80 руб./$1", - прогнозирует Зварич.