Рубль вечером слегка дешевеет к доллару и дорожает к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 13 октября. Доллар повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 77,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,6 копейки - до 83,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером немного дешевеет к доллару и дорожает к евро вслед за динамикой валют на рынке Forex, где доллар возобновил рост к большинству мировых валют. Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США и данными макроэкономической статистики.

По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

При этом, согласно опубликованным во вторник данным министерства труда США, инфляция в стране в сентябре ускорилась до 1,4% в годовом выражении с 1,3% в августе. Значение показателя было максимальным с марта и совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник рубль демонстрирует относительно нейтральную динамику к американской валюте и умеренно укрепляется к евро. "Санкционная тема остается в фокусе российского рынка. В понедельник введение новых санкций в отношении отдельных граждан РФ, а также президента Белоруссии поддержали министры иностранных дел стран-членов ЕС, в среду санкции будут рассматриваться на саммите ЕС. "Персональный" характер санкций, которые в большей степени способны повлиять лишь на восприятие инвесторами рисков вложения в российские активы, чем непосредственно на российскую экономику, частично ослабляет те политические риски, которые уже заложены в обменный курс рубля. Тем не менее, фактор возможных санкций, скорее всего, будет оставаться на повестке дня вплоть до ноября, а может, и дольше", - подчеркивает Беспалов.

Кроме того, по мнению аналитика, при ограниченном повышательном потенциале нефтяных котировок, которые находятся под давлением ввиду восстановления добычи в Норвегии и Мексиканском заливе, на динамику рубля в ближайшем будущем могут продолжать оказывать влияние новости о размере и сроках принятия новых фискальных мер в США, которых ждут многие участники рынка в развивающихся странах.

Внимание рынка, по мнению Беспалова, может также быть обращено на аукционы Минфина по первичному размещению ОФЗ, которые традиционно проводятся по средам. "После рекордного объема размещения ОФЗ Минфином на прошлой неделе, внимание инвесторов нацелено на завтрашний аукцион. Потенциал снижения российской валюты в октябре в случае очередного увеличения воспринимаемых политических рисков может быть частично нивелирован относительно крупным ежедневным объемом продаж валюты со стороны ЦБ и Минфина", - говорит Беспалов.

"Рубль снижался к доллару вместе с большинством других валют emerging markets, однако терял позиции гораздо менее заметно по сравнению со своими "коллегами". На валютных площадках развивающихся рынков во вторник преимущественно сохранялось неприятие к риску с соответствующим укреплением доллара. Однако рубль в этих условиях чувствовал себя относительно благоприятно, неся лишь минимальные потери к концу дня в паре с долларом. Так, пара "доллар-рубль" укреплялась менее чем на 0,1%, тогда как падение валют Индии, Турции, ЮАР и Мексики составляло 0,2-0,9%, а падение бразильского реала и вовсе превышало 1,5%. Одновременно рубль с лихвой отыгрывал ослабление курса евро на международном рынке. Пара "евро-доллар" к вечеру снижалась на 0,6%, и на российском рынке единая европейская валюта теряла к концу дня примерно полпроцента", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок во вторник вечером дорожает на данных об увеличении объема китайского импорта в сентябре. Показатель вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11,8 млн баррелей в сутки. В годовом выражении импорт нефти в Китай подскочил на 17,5%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 1,73% - до $42,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,13% - до $40,27 за баррель.

Между тем после перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

Помимо этого, в пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября.

Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. баррелей в сутки.

"Цены на нефть Brent инерционно отскакивают после снижения в понедельник. Краткосрочные факторы поддержки в виде ограничения предложения ушли, теперь снова в фокусе перспективы восстановления спроса на фоне второй волны коронавируса. (. . .) На текущей неделе в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня попытаются проторговать $40-42 за баррель, но на успех не рассчитываем. Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти, несмотря на ОПЕК+, будут играть против нефти", - отметила управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 6 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 286,6 млрд рублей (при лимите 1,89 трлн рублей и спросе 1 трлн 286,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 октября, банки разместили 1,17 трлн рублей (при лимите 1,17 трлн рублей и спросе 1 трлн 316,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ провел также доразмещение 37-го и 38-го выпусков КОБР объемом 1 млрд 599,7 млн и 122 млрд 905,1 млн рублей соответственно. Средневзвешенная цена аукционов в обоих случаях составила 100% от номинала.

ЦБ РФ с понедельника, 5 октября, по четверг, 8 октября, продал валюту на 28,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 октября на 26,16 копейки, до 77,2855 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,95 копейки, до 91,0732 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 12,33 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги этим контрактом не проводились из-за выходного дня в США, где отмечался День Колумба) и составил 77,1648 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 77,1446 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 940,135 млн, из которых $674,761 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 265,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,53 копейки, до 90,9393 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 13,51 копейки и составил 90,8443 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR615,449 млн, из которых EUR266,381 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR349,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с понедельником, оставшись на отметках 4,54% и 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.