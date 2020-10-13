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13 октября 2020 года 19:25

Цены евробондов РФ во вторник слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании новых стимулов; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию понедельника и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 2,01% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries также не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 102,03% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился за день, составив 188 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,15% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 135,02% от номинала (доходность - 3,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 115,08% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 1,905% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 16 базисных пунктов, до 109,8% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 1,435% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 134,77% от номинала (доходность снизилась на 0,3 пункта - до 3,285% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 113,13% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 2,13% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня в основном торгуются в "зеленой зоне" вместе с долговыми бумагами большинства других emerging markets. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 2,26% годовых. Позитивная ценовая динамика суверенных еврооблигаций развивающихся стран связана с ожиданиями инвесторами дополнительных стимулов со стороны мировых центробанков и правительств большинства стран. Об этом, в частности, в последнее время заявляли как представители Федрезерва США, так и Европейского ЦБ. Соответственно, ожидания притока на рынок новых дешевых денежных средств стимулируют спрос на евробонды emerging markets, в том числе и России. Кроме того, поддержку рисковым активам оказывают новости о том, что близка к принятию новая программа бюджетных стимулов в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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