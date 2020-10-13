Цена на золото до конца 2020г останется в диапазоне 1850-1950 долл./унц. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка.

Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что сохранит крайне мягкую монетарную политику как минимум до 2023 года и позволит инфляции превысить целевой показатель, что, по мнению аналитиков банка, в целом позитивно для золота.

"Несмотря на недавнее падение, мы по-прежнему ожидаем, что в 2021 году цена на золото вырастет, поскольку реальная доходность в США немного снизится. До конца же текущего года стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц.

Негативное влияние на рост стоимости золота способны оказать: укрепление доллара США; использование золота как средства хеджирования для покрытия потерь инвесторов в других классах активов. Cпрос на золото будет оставаться высоким до тех пор, пока не стабилизируются экономические условия и не начнется улучшение прогнозов", - отмечают аналитики банка.