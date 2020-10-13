Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр. - "Фридом Финанс"

Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"

Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику.

Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает Миронюк. Реакцией на незначительное увеличение добычи с конца лета стало то, что Саудовская Аравия и некоторые другие страны Персидского залива были вынуждены понизить отпускные цены для реализации своей нефти. В отчете ОПЕК указывается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году увеличится на 310 тыс. баррелей в сутки, прежде всего за счет более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в США.

По мнению эксперта, предложение останется выше спроса в связи с возобновлением экспорта сырья из Ливии и с тем, что Китай ранее активно покупал нефть. Причем ОПЕК ухудшила прогноз по динамике спроса в будущем году по сравнению с сентябрьским на 0,08 млн баррелей в сутки, до 96,8 млн.

Международное энергетическое агентство считает, что докризисный спрос в мире восстановится лишь к 2023 году, а к 2030 стабилизируется. При этом в развитых странах пик спроса, вероятно, уже пройден.

При этом инвесторы вспомнили, что и в США добыча сохраняет потенциал роста. Об этом сигнализирует отчет Baker Hughes о динамике числа действующих буровых установок в стране, которое на прошлой неделе увеличилось на четыре, до 193.

"После резкого падения котировок Brent в начале октября ожидаем преимущественно боковую динамику. Не будем забывать и о зависимости сырьевых котировок от склонности инвесторов к риску, которую можно оценить по динамике фондовых индексов. То есть при относительно стабильном восстановлении реальной экономики наиболее вероятной причиной дальнейшего падения котировок нефти может стать локальная коррекция на фондовом рынке. До конца октября Brent останется в диапазоне $39,5-44", - прогнозирует аналитик "Фридом Финанс".