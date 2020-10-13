BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста

BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их неизменными для бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). В то же время для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать"; для бумаг остальных компаний сектора - депозитарных расписок "Газпрома", "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа", "Роснефти" (MOEX: ROSN), привилегированных акций "Сургутнефтегаза", обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) - эксперты подтвердили рекомендацию "покупать".