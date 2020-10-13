.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года - Julius Baer
.
13 октября 2020 года 17:15
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года - Julius Baer
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года, говорится в комментарии аналитика Julius Baer Матье Рашете. По его мнению, потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет пользу рынкам акций Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Как и акции развитых рынков, акции развивающихся рынков продемонстрировали сильный отскок от минимумов в конце марта этого года. По мнению Рашете, основном отскок связан с активным восстановлением азиатских акций, особенно китайских, которые сейчас составляют 41% эталонного индекса развивающихся рынков. Ослабление доллара США также оказало поддержку, и эксперт Julius Baer ожидает, что валюта продолжит обесцениваться. "Что касается предстоящих президентских выборов в США, мы считаем, что победа Джо Байдена несколько более позитивна для акций развивающихся стран в относительном выражении, учитывая ожидаемое негативное влияние на доллар США и меньшую неопределенность в отношении внешней политики США, которая была основным препятствием в последние четыре года", - указывает Рашете. Тем не менее, на развивающихся рынках существуют резкие различия в региональных показателях и перспективах. Рынки акций в Латинской Америке и регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки в твердой валюте по-прежнему намного ниже, чем в начале года. Это, по мнению аналитика банка, можно объяснить отраслевой структурой региональных индексов. Акции развивающихся рынков за пределами Азии по-прежнему в значительной степени ориентированы на секторы "старой экономики", такие как финансы, нефть и газ и материалы, которые составляют половину базового индекса. Индекс развивающихся стран Азии, с другой стороны, больше склоняется в сторону акций "новой экономики", включая ИТ-компании, потребительский сектор и сектор здравоохранения. "Таким образом, относительная динамика акций развивающихся стран, например индексы Азии против развивающихся стран Азии, сильно коррелирует с относительной динамикой индексов MSCI Value и MSCI Growth. Несмотря на то, что стоимостные акции торгуются с многолетним рекордным дисконтом по сравнению с акциями роста, трудно назвать дно сравнительной более низкой динамики. Потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет пользу рынкам акций Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки", - резюмирует эксперт Julius Baer.
.
13 октября 2020 года 19:45
Москва. 13 октября. Доллар повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:29
Москва. 13 октября. Рынок акций РФ после локального роста днем вслед за нефтью завершил торги распродажами на фоне снижения фондовых площадок Европы и США, индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги НЛМК, а лидерами роста стали выстрелившие более чем на 20% "префы" ПАО "Лензолото". читать дальше
.13 октября 2020 года 19:28
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их... читать дальше
.13 октября 2020 года 19:25
Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании новых стимулов; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:06
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка. Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:43
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:20
Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику. Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:00
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их неизменными для бумаг... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:43
Аналитики Промсвязьбанка понижают целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020г с 2900 до 2850 пунктов, отмечается в обзоре банка. Текущая ситуация вынуждает экспертов сохранять консервативный взгляд на российский рынок акций. "Повышение санкционных рисков и перспективы сокращения... читать дальше
.13 октября 2020 года 16:33
Инвестировать, вероятно, стоит в акции компаний с растущим бизнесом - IT-сектор, Сбербанк, "Московская биржа" - "УНИВЕР Капитал"
Аналитики "УНИВЕР Капитала" отмечают, что на неделе на рынке акций РФ есть небольшой перевес "быков", и видны робкие попытки игры на повышение. "Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней рыночные... читать дальше
.13 октября 2020 года 16:12
Продажи в рамках ежегодной акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch. Американская компания из-за коронавируса перенесла распродажу, которая обычно проходит... читать дальше
.13 октября 2020 года 15:48
лавный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation, Julius Baer Норберт Рюкер считает, что скептицизм нефтяного рынка преувеличен, так как спрос продолжает превышать предложение по мере восстановления мировой экономики, и ожидает нормализации рынка нефти в... читать дальше
.13 октября 2020 года 15:46
Москва. 13 октября. Доллар перешел к снижению, евро усилил ослабление на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти. читать дальше
.13 октября 2020 года 15:24
Акции "М.Видео" сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии, говорится в комментарии "Велес Капитала". Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что, с технической точки зрения, по акциям "М.Видео" сформировался неплохой краткосрочный... читать дальше
.13 октября 2020 года 15:04
ехнически индекс S&P500 выглядит заметно сильнее, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Индикатор RSI сигнализирует об инициативе "быков" и приближается к зоне перекупленности, сохраняя при этом потенциал роста. Уровень исторического максимума в 3588 пунктов выступит серьезным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.